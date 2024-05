France: l'ancien prêtre d'Orléans condamné à 17 ans de prison pour de très nombreux viols

Les faits jugés remontent aux années 1990 et 2000 lorsque Olivier de Scitivaux de Greische, ordonné prêtre en 1989, se lie aux parents de ses victimes, une fratrie de trois. Il s'invite alors régulièrement à leur table et reste dormir dans la chambre de l'aîné, qui sera agressé et violé dès ses 9 ans.

Devant une salle d'audience comble, dans laquelle de nombreux responsables de l'Église catholique et paroissiens ont pris place depuis mardi, les trois frères (âgés de 7 à 9 ans au début des sévices et d'une quarantaine d'années aujourd'hui) et un ami avaient raconté à tour de rôle, avec minutie et pudeur, les violences dont ils étaient victimes chacun à leur tour, sans savoir que les autres subissaient les mêmes agressions.

La veille, devant une salle interdite et suspendue à ses paroles, l'ancien prêtre - renvoyé à l'état laïc à sa demande - a "reconnu tout sans réserve". "Je reconnais, puisqu'il faut utiliser les mots, les attouchements, les caresses, les fellations, les pénétrations digitales et péniennes, l'ensemble des faits", a-t-il déclaré.

Suivant les réquisitions, la cour a également condamné l'accusé à un "suivi socio-judiciaire", "une injonction de soins", "l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs", entre autres.