France: l'inflation enfin sous les 2% en août, des incertitudes sur la croissance

A 1,9% sur un an en août, contre 2,3% en juillet, l'inflation s'est assagie du fait du "très net ralentissement des prix de l'énergie", détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une estimation provisoire publiée vendredi.

Une première depuis août 2021 en France: la hausse des prix à la consommation est repassée en août sous la barre symbolique des 2% sur un an, une bonne nouvelle toutefois assombrie par une révision en légère baisse de la croissance au 2e trimestre.

Le coût de l'énergie n'a ainsi progressé que de 0,5% sur un an en août 2024, alors qu'il avait bondi de près de 7% un an plus tôt, "principalement" en raison de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août 2023, rappellent les statisticiens nationaux.

Les prix des produits alimentaires ont également augmenté de 0,5% sur un an en août, un rythme identique à celui du mois de juillet.

Sylvie HUSSON, Samuel BARBOSA

"Les prix baissent et vont continuer à baisser, l'inflation est derrière nous", a jugé le vice-président de Lidl France, Michel Biero, sur RTL.