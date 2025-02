France: Louise, 11 ans, a été retrouvée morte dans un bois

Les services de police ont été avertis vers 15h30 de la disparition de la collégienne qui avait fini ses cours à 15h et n'était pas rentrée du collège.

Deux personnes sont actuellement en garde à vue et des vérifications sont en cours pour savoir si elles sont impliquées dans les faits, a précisé la même source. Après des recherches pendant la nuit, l'adolescente a été retrouvée "dans un bois" à 2h30 du matin, a relaté le procureur, ajoutant qu'une enquête pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" avait été ouverte et confiée à la PJ de Versailles.

"Une enquête pour disparition inquiétante" a été ouverte dans un premier temps, a expliqué le procureur. Dirigée vers le parc boisé des Templiers, proche du collège, par les premiers éléments de l'enquête, la recherche a continué dans la nuit, notamment par hélicoptère et drone.

Dans un communiqué de presse, la ville de Longjumeau annonce que "le corps de Louise a été retrouvé cette nuit, sans vie, dans le bois des Templiers". On peut lire dans ce même communiqué: "Dès le signalement de sa disparition, tous les moyens ont été déployés pour essayer de la retrouver. L'enquête est en cours et il est indispensable de laisser les forces de l'ordre et la justice faire leur travail."