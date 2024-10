Grande rétrospective de la peintre brésilienne Tarsila do Amaral à Paris

Presque 100 ans après l'exposition qui l'avait fait connaître à Paris, Tarsila do Amaral, artiste majeure du modernisme brésilien, fait l'objet d'une grande rétrospective, "Peindre le Brésil moderne", à partir de mercredi au Musée du Luxembourg.

Jusqu'au 2 février, s'offrent aux visiteurs quelque 150 oeuvres dont 49 tableaux de Tarsila do Amaral (1886-1973), peintre la plus connue du Brésil, dont l'oeuvre a contribué à mettre en avant l'indigénisme à l'intérieur et à l'extérieur de son pays.