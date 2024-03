Guerre en Ukraine: "Si la situation se dégrade, nous serons prêts pour que la Russie ne gagne jamais", assure Macron

Le président Macron, dont les propos fin février sur le possible envoi de militaires occidentaux en Ukraine avait provoqué un torrent de réactions politiques, en France et à l'étranger, a toutefois affirmé que "jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative". Mais "face à l'"escalade" de Moscou, "nous devons dire que nous sommes prêts à répondre", a-t-il ajouté.

La guerre en Ukraine est "existentielle pour notre Europe et pour la France", a insisté le chef de l'État français. "Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro" et "nous n'aurons plus de sécurité", a-t-il encore observé.

"La Russie est devenue une puissance qui veut s'étendre et il est sûr qu'elle ne s'arrêtera pas là", a-t-il toutefois asséné sur X en réponse à des questions d'internautes. "Si on laisse l'Ukraine seule, si on laisse l'Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne", a-t-il averti.

Cette nouvelle posture du président, qui dénonce un "durcissement" de Moscou et tente d'imposer son leadership dans l'aide à l'armée ukrainienne, a été critiquée par de nombreux homologues européens et par l'ensemble de ses opposants français. S'adressant directement aux Français par cette interview, Emmanuel Macron a toutefois assumé une fois de plus sa position.

La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre

