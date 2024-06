IA: Meta lance un programme pour les start-up européennes en France

"Pendant trop longtemps, on a pensé que le seul rôle de l'Europe était de réguler, pendant que la Chine copie et l'Amérique innove", a-t-il poursuivi.

"Nous avons un vrai problème en Europe, nous sommes en train de nous faire dépasser à toute vitesse par les États-Unis et la Chine", a déclaré à l'AFP, Nick Clegg, ancien vice-Premier ministre britannique et responsable des affaires internationales de Meta.

Elles bénéficieront "d'un mentorat technique des chercheurs de FAIR, le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Meta, de l'accès à la plateforme et aux outils d'Hugging Face et de la puissance de calcul de Scaleway", a précisé un communiqué.

L'entreprise avait déjà chapeauté un programme similaire en janvier.

La société de Mark Zuckerberg se fait le chantre de l'approche "open source" (accès libre au code de programmation) dans la Silicon Valley, à l'opposé de ses concurrents comme OpenAI, accusés d'être des boîtes noires.

"Plus vous êtes ouverts au niveau de la technologie, plus il est facile pour chacun d'identifier les erreurs et de les corriger", a détaillé Nick Clegg. "C'est plus démocratique et cela signifie qu'une technologie n'est pas contrôlée uniquement par une poignée d'entreprises américaines", a-t-il ajouté.