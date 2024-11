"Il va se jeter sur elle": Dominique Pélicot rattrapé par une affaire datant de 25 ans lors du procès des viols de Mazan

Lorsqu'il se fait passer pour le client d'une agence immobilière, l'homme va commettre l'irréparable sur l'agente, alors âgée de seulement 20 ans.

Lors d'une visite, il demande à la jeune femme de mesurer les dimensions d'une pièce. Et lorsqu'elle a le dos tourné, le cauchemar commence. "C'est à ce moment-là qu'il va se jeter sur elle. Il l'attaque par derrière. Il y a l'effet de surprise, ce qui fait qu'elle est complètement tétanisée. Il la saisit à la gorge avec son bras, elle étouffe et ne peut plus respirer", raconte Florence Rault.

Et lorsque l'agente sent un objet métallique et froid sous sa gorge, elle sait qu'elle n'a plus le choix. À partir de cet instant, elle s'exécute et fait tout ce qu'il lui demande.

