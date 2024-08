Il y 80 ans, le 20 août 1944, un groupe de résistants crée l'AFP

Il y a 80 ans, le 20 août 1944, un petit groupe de résistants s'empare de l'Office français d'information (OFI), créé par le régime de Vichy, et donne naissance à l'AFP, cinq jours avant la libération de Paris.

La chaleur est lourde, les rues sont vides. On entend des fusillades. Un char allemand est immobilisé non loin, rue du 4 Septembre.

"Elle était devenue une agence de la propagande allemande", rappellera plus tard Gilles Martinet, un des huit. Le groupe dont il fait partie est surtout formé d'anciens rédacteurs d'Havas: Claude Martial-Bourgeon, Pierre Courtade, Max Olivier, Jean Lagrange, Vincent Latève, Basile Tesselin, auxquels s'est joint Claude Roussel, frais émoulu de l'Ecole normale supérieure (ENS).

Le petit commando, accompagné de deux gardiens de la paix (les seuls à être armés) envoyés par le Comité parisien de Libération, se faufile dans l'escalier, fait irruption dans la salle de rédaction. Dix têtes se lèvent, éberluées.

"Personne ne bouge, personne ne sort... Désormais, vous travaillerez pour la France, au lieu de travailler pour les Allemands", lance Martial-Bourgeon. Aucun ne bronche. On emmène un censeur allemand au sous-sol et on l'enferme.

On distribue les responsabilités: Martial-Bourgeon, l'aîné, prend les rênes, Gilles Martinet devient rédacteur en chef à seulement 28 ans.