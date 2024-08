Incendies: deux ans après, "débauche de moyens" dans les forêts de Gironde

Philippe LOPEZ

Sur une piste sablonneuse, deux motards et un quad arpentent la forêt pour repérer d'éventuels incendiaires. Dotés en nouveaux équipements, ces gendarmes participent à des patrouilles coordonnées entre les acteurs anti-incendies, symboles d'une "débauche de moyens" deux ans après les mégafeux en Gironde.

Dans un massif forestier très sec à Saint-Symphorien, à une quinzaine de kilomètres de Landiras où plus de 20.000 hectares avaient brûlé à l'été 2022, les gendarmes pistent les promeneurs et les éventuels véhicules suspects, entre prévention et enquête de flagrance.