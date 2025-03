"Je guettais l'opportunité du moment propice": au procès Le Scouarnec, l'accusé détaille ses méthodes

Amie des fils de l'accusé, S. a raconté à la cour des souvenirs enfouis en elle depuis plus de trente ans, au début des années 1990, lorsque sa famille était souvent invitée par celle du médecin, alors âgé de 40 ans et en poste à Loches (Indre-et-Loire). Une première fois, à six ans, Joël Le Scouarnec l'emmène dans une chambre et la "viole", tandis que l'épouse du chirurgien et la mère de sa victime parlent dans le salon.

Quelques semaines plus tard, S. se rend aux toilettes, le médecin la suit et lui impose une pénétration digitale. Peu après, il tente à nouveau de l'isoler mais S. s'échappe et "court vers (sa) maman."