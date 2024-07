JO-2024: des bouteilles d'eau de Seine en vente pour dénoncer le coût de sa dépollution

L'État et les collectivités franciliennes ont investi 1,4 milliard d'euros afin de dépolluer et donner à la Seine une qualité d'eau compatible avec la baignade. Le fleuve doit accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet ainsi que les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), natation-marathon (8 et 9 août) et paratriathlon (1er et 2 septembre).

Posté devant une petite table ornée d'une nappe vichy rouge, un comparse - l'artiste souhaitant rester anonyme - était chargé de vendre les cinquante bouteilles d'eau de Seine étiquetées d'un ironique "finement polluée" au prix "symbolique" de 10 euros, afin de dénoncer cet investissement "excessif" pour un résultat plus que limité, selon M. Colomina.

"Franchement, qui va se baigner dans la Seine après les JO ?", s'interroge-t-il, doutant de la "durabilité de cette initiative".