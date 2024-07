JO-2024: le périmètre de protection de la cérémonie d'ouverture déployé jeudi

A partir de jeudi et jusqu'au 26 juillet, le périmètre de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) sera activé à Paris aux abords des quais de Seine, en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Tous seront soumis à une procédure de fouille et de palpation avant de pouvoir franchir le périmètre, et l'accès ne leur sera autorisé que sur présentation d'un "pass jeux" supportant un QR Code, après une enquête administrative.

Seuls les athlètes, spectateurs munis d'un billet, ainsi que les personnes accréditées par le Comité d'organisation des Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) et des Jeux paralympiques (28 août - 8 septembre) pourront y accéder.

Voici le fonctionnement du périmètre de protection, censé assurer la sécurité des spectateurs, athlètes et riverains le jour de la cérémonie, et dont la phase de démontage débutera dès le 27 juillet.

Quasiment tous les bords de Seine de Paris intra muros sont concernés par le périmètre de protection, du pont de Tolbiac (XIIe-XIIIe arrondissements) au pont du Garigliano, reliant les XVe et XVIe arrondissements.

La zone s'élargit de la place du Trocadéro au Champ de Mars, où des cérémonies protocolaires sont prévues le 26 juillet.

Les îles Saint-Louis et de la Cité ainsi que le jardin des Tuileries font également partie du périmètre de sécurité antiterroriste.

A partir du 18 juillet et pour toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, des périmètres "rouge et bleu", activés quelques heures avant les épreuves, encercleront les sites de compétition.

La circulation motorisée sera interdite - sauf pour les détenteurs d'un laissez-passer - dans le périmètre rouge, tandis que le périmètre bleu déviera en amont des zones les véhicules qui "n'ont pas raison de s'y rendre", détaille sur son site la Ville de Paris.

Durée de l'activation

Les périmètres appelés "SILT" seront mis en place par la préfecture de police de Paris du 18 au 26 juillet, afin de permettre la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui verra 10.500 athlètes issus de 206 délégations défiler sur la Seine.

Le parcours, long de 6 kilomètres, débutera au niveau du pont d'Austerlitz et se terminera au pont d'Iéna.

Applications utiles

Une carte répertoriant tous les impacts routiers des périmètres mis en place par la préfecture de police et Île-de-France Mobilités est à retrouver sur le site , pour permettre à chacun de tester et adapter son trajet.

La plateforme de délivrance de laissez-passer numérique "pass-jeux", sorte de QR Code permettant d'accéder à certaines zones dans Paris dont le périmètre de protection, est accessible sur le site https://www.pass-jeux.gouv.fr.