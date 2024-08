Justice des mineurs: les agents de la protection judiciaire de la jeunesse en grève

STEPHANE DE SAKUTIN

Inquiets de la baisse de leurs effectifs, les agents de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) étaient appelés à faire grève mercredi dans toute la France.

"On est là aujourd'hui parce qu'on nous fait un plan social en plein été (...) On avait des collègues contractuels, à peu près 450 sur toute la France, qui devaient être recrutés durant l'été. Et d'un seul coup, les recrutements se sont arrêtés", a expliqué à l'AFP, Stéphane Viry, co-secrétaire régional Ile-de-France du Snpes-PJJ/Fsu, un des syndicats ayant appelé à la grève.