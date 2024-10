La Cour des comptes préconise une réforme systémique de la dotation globale de fonctionnement

Créée en 1979, la DGF remplace d'anciennes recettes fiscales dévolues aux collectivités, compense des transferts de compétences de l'Etat et joue un rôle redistributeur pour les collectivités les plus défavorisées.

Versée aux communes, intercommunalités et départements et libre d'emploi, elle s'élevait à 27,2 milliards d'euros en 2024.

"Une masse financière considérable", souligne la Cour des comptes dans un rapport de 177 pages dont elle a eu l'initiative.

En novembre 2022, Emmanuel Macron avait déjà promis une refonte de la DGF en marge du congrès des maires, afin d'aboutir à un système "plus juste, plus clair et plus lisible".

Premier constat dressé par les magistrats: la DGF a contribué, au travers de coups de rabot, "à la réduction du déficit du budget de l'Etat".

Indexée sur l'inflation jusqu'en 2011, la DGF ne l'est plus depuis. Elle a par ailleurs été réduite de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2017, tandis que sa récente revalorisation de 320 millions d'euros par an en 2023 et 2024 ne suffit pas à compenser l'inflation.