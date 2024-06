La Croix-Rouge aide les Palestiniens de Belgique à la recherche de proches disparus à Gaza

"Chaque année, nous sommes saisis de 250 à 300 dossiers de recherches", explique Marion Huot du service Rétablissement des Liens Familiaux. "Et nous retrouvons la trace de plus de 100 personnes. Dans le cas du conflit à Gaza, les personnes résidant en Belgique éprouvent de grandes difficultés à joindre leurs proches via les moyens habituels (WhatsApp et autres messageries)."

La Croix-Rouge n'a pas le pouvoir de rapatrier ces personnes mais peut collecter des informations via son réseau et les transmettre aux proches. L'organisation souligne cependant que la recherche de personnes disparues est "très compliquée" sur place.

Internationalement, le Mouvement Croix-Rouge est saisi de plus de 7.700 demandes de recherches de personnes disparues à Gaza. Quelque 2.000 dossiers ont été clôturés, le plus souvent en découvrant que la personne recherchée est décédée.