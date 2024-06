La dissolution "restera une tache" sur la présidence Macron, estime Glucksmann

La dissolution de l'Assemblée nationale a été "exigée par Jordan Bardella" et "restera une tache sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, une de plus", a jugé le chef de file de la liste PS-Place publique Raphaël Glusckmann sur TF1 dimanche.

"La majorité présidentielle et le président de la République lui-même se sont avérés complètement incapables - et la décision de ce soir vient encore de le montrer - de faire face à leur responsabilité historique", selon Raphaël Glucksmann pour lequel "ce jeu-là est extrêmement dangereux".

En votant pour le RN, "vous n'aurez pas un centime de plus dans vos poches", a-t-il prévenu, "le 30 juin faut pas se tromper, si on veut que ça change, c'est à gauche".

"On n'a jamais eu peur du peuple. Le peuple va être consulté et c'est très bien et nous serons au rendez-vous", a encore dit Olivier Faure.