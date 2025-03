La France devrait distribuer un "manuel de survie de crise ou de conflit armé" à tous ses habitants d'ici cet été

Le gouvernement s’apprête à envoyer un manuel de survie en cas de conflit armé ou de crise sur le sol français, rapportent nos confrères de Europe 1. Ce petit livret d’une vingtaine de pages détaillera les bons gestes à adopter si l’une de ces menaces arrivait.

Le risque d'un conflit armé fera partie des instructions de ce carnet, mais ce ne sera pas la seule forme de danger abordée. "L’objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu’au conflit armé. La doctrine française étant la dissuasion, il serait contre-productif de se focaliser uniquement sur le conflit armé et de mettre uniquement cela dans la tête des Français", précise un membre du gouvernement.