La mission d'enquête sur l'EI quitte l'Irak, entre fierté et regrets

"On aurait pu reconnaître publiquement, plus clairement, que le bon travail qu'on a pu faire n'a été possible que parce que nous avons été invités et que c'est unique", a-t-elle expliqué, précisant que s'il existe d'autres missions internationales d'enquête sur d'autres pays, l'Unitad est la seule à s'être installée sur le terrain.

"Cela n'arrive jamais d'inviter une instance internationale pour quelque chose qui relève d'une tâche aussi intime que d'enquêter sur des crimes (...). Il n'y en a pas beaucoup qui nous auraient ouvert les portes de façon aussi généreuse", a insisté Ana Peyro Llopis.

Il y a dix ans en juin, l'EI prenait la ville de Mossoul puis déclarait un "califat" sur près d'un tiers de l'Irak et de vastes pans de la Syrie voisine.