La moitié sud de la France en vigilance orange canicule lundi

"Lundi sera extrêmement chaud pour une large moitié sud", a indiqué dimanche à l'AFP Tristan Amm, prévisionniste pour Météo-France.

"On attend des températures flirtant avec les 40 degrés et même plus" par endroits, a-t-il ajouté, citant la Nouvelle-Aquitaine, le midi toulousain ou encore l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault.

Il anticipe des "nuits étouffantes" dans cette moitié sud en début de semaine, avec un mercure qui "ne descendra pas en dessous de 25 degrés en Nouvelle-Aquitaine, dans le midi toulousain ou encore le long de vallée du Rhône jusqu'en Méditerranée".