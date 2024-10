"La Porte des Ténèbres": le spectacle urbain qui préoccupe les églises toulousaines

Opéra urbain de machines géantes organisé fin octobre à Toulouse et "grande fête pour la ville" selon ses organisateurs, "La Porte des Ténèbres" fait bondir les églises catholiques et protestantes qui y voient une promotion de l'obscur.

Toulouse valait donc bien une messe pour le prélat qui souhaitait ainsi "redonner de l'espérance" à une société qui se laisse "fasciner par les ténèbres", a-t-il dit dans son sermon devant plus de 700 fidèles dans une église de la périphérie.

Plus grand spectacle jamais monté par la compagnie de théâtre de rue La Machine, "La Porte des Ténèbres" va voir trois géants de bois et d'acier parcourir la ville rose du 25 au 27 octobre, à quelques jours d'Halloween et de la fête catholique de la Toussaint.

Astérion le Minotaure, mi-homme mi-taureau, et sa demi-sœur Ariane, araignée de 38 tonnes et 20 m d'envergure, l'avaient déjà arpentée en 2018 sous le regard de plus de 800.000 personnes.