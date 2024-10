La taxe foncière a bondi de 20% en cinq ans, 33% en dix ans en France

Les montants de taxes foncières payées par les propriétaires ont bondi de 20% en moyenne en France entre 2018 et 2023, et de 32,9% depuis 2013, principalement à cause de l'inflation des valeurs locatives selon un rapport publié mardi.

L'observatoire des taxes foncières, qui dépend de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), calcule ces chiffres à partir des données du gouvernement sur la période 2013-2023 et affirme que les propriétaires sont soumis à un taux moyen de taxe foncière de 40,36% en 2023, au-dessus des 40% pour la première fois.