La veille du second tour, quel est l'état d'esprit des macronistes? "Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu faire une chose pareille"

Le second tour des élections législatives, dont on connaîtra le résultat définitif ce dimanche sur le coup de 20h, verra s'affronter d'un côté le Nouveau Front populaire, de l'autre le Rassemblement National et au centre, Ensemble, pour la majorité présidentielle, le camp d'Emmanuel Macron. Notre équipe s'est rendue dans le 15e arrondissement parisien, l'un des beaux quartiers de tradition macroniste, afin de voir dans quel état d'esprit se trouvent les habitants à la veille de ce jour très important.

Parmi trois jeunes Parisiens rencontrés, Adrien est le seul à soutenir l'ancienne majorité présidentielle, mais sans conviction. "Je crois qu'il a dissout l'Assemblée pour légitimer son parti et le fait d'être président. Là, c'est vrai que c'est raté", admet-il.

Pour Bruno Jeudy, journaliste et éditorialiste chez BFMTV, Emmanuel Macron serait de plus en plus isolé. Certains ministres de son gouvernement ont pris leur distance. Alors le président pourrait-il démissionner comme le réclament déjà les partis extrêmes ? "Emmanuel Macron a dit qu'il gouvernerait jusqu'au dernier quart d'heure de son mandat, c'est-à-dire jusqu'en mai 2027. J'ai plutôt tendance à le croire. Maintenant, je me méfie. Emmanuel Macron est devenu quelqu'un qui était insaisissable, qui est maintenant devenu imprévisible. Et certains de ses proches, de ses anciens proches, de ses ministres, disent même peut-être inconscient", rapporte-t-il.

Selon les projections, le parti d'Emmanuel Macron perdrait une centaine de députés à l'issue du scrutin. En décidant de dissoudre l'Assemblée, Macron a aussi dissous la majorité présidentielle.