La Wallonie toujours parmi les régions les plus égalitaires d'Europe

Ce coefficient varie de 0, ce qui représente une égalité de revenus totale, à 1, si l'ensemble des revenus est perçu par un seul individu. Il est resté stable au cours des années, avec une estimation à 0,236 en 2021.

Cependant, la pauvreté en termes de conditions de vie est plus marquée, fait remarquer l'Iweps, qui note que 14,4 % des Wallons vivaient dans un ménage en situation de privation matérielle et sociale en 2022. Cet indicateur, supérieur à la médiane européenne, permet de compter la part de la population qui ne peut pas se permettre certains biens et services comme le paiement du loyer à temps, le chauffage, une voiture ou encore une deuxième paire de chaussures.