L'animateur et producteur français Patrice Laffont est décédé à 84 ans

L'animateur et producteur de télévision français Patrice Laffont est décédé mercredi à 84 ans d'un accident cardiaque, rapporte le média France Bleu.

M. Laffont, né à Marseille, est décédé dans sa maison d'Oppède, dans le sud de la France.

Entre 1972 et 1989, il a été le visage du plus ancien jeu de la télévision française, "Des chiffres et des lettres", qui chaque après-midi sur Antenne 2 réunissait devant leur poste des millions de personnes.

France Télévisions a annoncé en mai l'arrêt de cette institution du petit écran après plus de 50 ans d'existence.

Patrice Laffont s'était définitivement imposé comme un animateur incontournable de l'audiovisuel public en présentant le jeu d'aventures "Fort Boyard", de 1990 à 1999 sur France 2.