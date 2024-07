Le député François Ruffin annonce sa réélection

Le député François Ruffin, en rupture avec La France insoumise et investi par le Nouveau Front populaire, a annoncé dimanche depuis la petite ville de Flixecourt sa réélection dans la 1ère circonscription de la Somme, après avoir comblé son large retard face à sa concurrente RN.

Avec 98% des suffrages dépouillés, il obtient 52,9% des voix.

"Il y a quatre semaines nous étions dans le chagrin, au bord du ravin, nous avions une gauche en miettes", a rappelé l'ancien journaliste. "Alors nous lancions aux partis 'soyez unis', nous lancions aux partis 'front populaire', comme pour se réchauffer au feu de notre histoire et comme nos ainés de 1936 on s'en est sortis par le haut (...) et ce soir l'espoir renait" s'est réjoui M. Ruffin.

Electron libre au sein du mouvement LFI, le chef du micro-parti Picardie Debout a affirmé jeudi que sa place ne serait plus dans le groupe de La France insoumise à l'Assemblée s'il était réélu.