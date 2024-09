Le gouvernement Michel Barnier marqué à droite: découvrez les noms des nouveaux ministres français

Le maire de la cité portuaire de Lorient Fabrice Loher (UDI) est chargé des dossiers liés à la mer et à la pêche comme ministre délégué dans le gouvernement de Michel Barnier.

Laurence Garnier, initialement pressentie à la Famille mais dont la mobilisation contre le mariage pour tous suscitait une levée de boucliers dans la Macronie et à gauche, a été nommée secrétaire d’Etat à la Consommation, a annoncé samedi l'Elysée

La députée macroniste Astrid Panosyan-Bouvet est nommée ministre du Travail et de l'Emploi.

La MoDem Geneviève Darrieussecq est nommée ministre de la Santé et de l'Accès aux soins.

Catherine Vautrin est nommée ministre du partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation.

Le MoDem Jean-Noël Barrot est nommé ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Sébastien Lecornu reconduit aux Armées



Fabrice Loher, 57 ans, est placé sous l'autorité de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Catherine Vautrin.

A la tête d'une coalition de la droite et du centre, M. Loher avait ravi en 2020 Lorient à la gauche, fief socialiste depuis 1965, ville de Jean-Yves Le Drian (1981-1998), après trois candidatures malheureuses aux municipales en 2001, 2008 et 2014.



Dupond-Moretti n'est pas reconduit

L'ancien député socialiste Didier Migaud a été nommé samedi ministre de la Justice, en remplacement d'Eric Dupond-Moretti, dans le gouvernement du nouveau Premier ministre Michel Barnier, a annoncé le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler.



Vieux routier de la politique et du service de l'Etat, Didier Migaud est un expert des questions budgétaires: il a présidé la Cour des Comptes pendant dix ans avant de veiller à la probité des élus à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Parmi les membres du gouvernement Barnier, Didier Migaud est le seul à venir de la gauche même s'il a quitté la politique active depuis 2010.