Le lanceur européen Vega en route pour son dernier voyage dans le ciel

Depuis février 2012, Vega a transporté dans l'espace plus d'une centaine de missions. Issu du premier programme de développement entièrement géré par l'ESA, ce lanceur de quatre étages a été conçu pour envoyer de petits satellites, pesant jusqu'à une tonne, en orbite terrestre basse.

Le 3 septembre, Vega tirera sa révérence à l'occasion du lancement du satellite Sentinel-2C, nécessaire à la poursuite de la mission Copernicus. Celle-ci fournit des images à haute résolution de notre planète, permettant la surveillance des terres, de l'eau et de l'atmosphère. La mission est aujourd'hui basée sur les satellites Sentinel 2-A et Sentinel 2-B, déjà lancés par Vega en 2015 et 2017. Ceux-ci volent à 786 kilomètres d'altitude, sur la même orbite, mais à 180 degrés l'un de l'autre. Ils couvrent l'ensemble des terres et des eaux côtières de la Terre en cinq jours, fournissant des données importantes sur le climat et l'environnement, notamment.