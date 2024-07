Le Maire pourrait travailler à Lausanne selon le Canard enchaîné, son cabinet dément qu'il "quitte" France

Dans son édition à paraître mercredi, le journal satirique affirme que le ministre de l'Economie et des Finances, à Bercy depuis 7 ans mais sur le départ avec le changement de gouvernement à venir, "aurait du mal à trouver" un poste en France "en raison des risques de conflits d'intérêts", d'où son orientation vers la Suisse.

"Ce qui est écrit dans le Canard est faux: le ministre ne quittera pas la France, les mots ont leur importance", a poursuivi son cabinet, faisant valoir qu'il y avait "une différence" entre "aller travailler" à l'étranger et "quitter le pays".

"Peut-être, d'ailleurs, qu'il n'ira pas travailler ailleurs et qu'il travaillera en France", a ajouté le cabinet du ministre.

Soutien d'Emmanuel Macron dès sa victoire en 2017, Bruno Le Maire s'apprête à quitter Bercy après sept ans en poste, mais son entourage refuse pour l'instant tout commentaire sur sa destination.

"Il est comme tout un chacun, il réfléchit à son avenir et où il pourrait travailler, et pour le moment, il y a plusieurs options. Il en fera part, c'est normal là aussi d'être transparent, mais une fois que tout sera fait et signé", affirme son cabinet.