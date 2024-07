Le nouveau député LFI Bérenger Cernon, du RER D à l'Assemblée nationale

"Lundi, on aura un député qui conduit un train", rigole le nouvel élu de 36 ans, en jean, veste et nombreuses boucles d'oreilles. Le "congé de disponibilité" qu'il a demandé à la SNCF pour exercer son mandat, nécessite "quinze jours pour être effectif", ce qui l'oblige à "une dernière journée de service", explique-t-il à l'AFP.

Il conduira son dernier train lundi et prendra ensuite pleinement ses fonctions à l'Assemblée. Le nouveau député LFI Bérenger Cernon, jusqu'alors aux manettes du RER D, a déjà planifié son premier combat: "sauver le fret SNCF".

Ce responsable syndical à la CGT-cheminots a réussi l'exploit dimanche de ravir à Nicolas Dupont-Aignan son siège de la 8e circonscription de l'Essonne, que le fondateur de Debout la France occupait depuis vingt-sept ans.

Celui qui multiplie les interviews depuis son élection et fait déjà l'objet de plusieurs reportages, se définit comme "un salarié lambda" qui veut "montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un politique pour pouvoir faire de la politique".

Bérenger Cernon s'est fait connaître par ses combats contre la réforme des retraites et "contre la casse de la SNCF". Mais "systématiquement, on s'est heurté aux politiques, on s'est heurté aux lois, aux décrets", explique-t-il pour justifier son choix d'aller en découdre lui-même dans l'hémicycle.