Le patron sulfureux de Telegram, la messagerie cryptée, mis en examen en France: que lui reproche la justice?

Le patron de Telegram Pavel Durov a été mis en examen mercredi soir par un juge d'instruction parisien qui lui reproche de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur la messagerie, et s'est vu imposer un lourd contrôle judiciaire l'obligeant à rester en France, au risque de susciter dans le monde de nouvelles réactions courroucées.

Accompagné de son garde du corps et de son assistante, le fondateur milliardaire de la messagerie, d'origine russe et âgé de 39 ans, a été interpellé samedi soir dans l'aérogare du Bourget (nord de Paris) en vertu d'un mandat de recherche français, puis placé en garde à vue. M. Durov arrivait de Bakou et devait passer au moins la soirée à Paris, où il avait prévu de dîner.