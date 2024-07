Le RN à l'épreuve de ses députés "brebis galeuses"

Mercredi, confronté à la bande sonore d'un député sortant de l'Yonne, Daniel Grenon, qui lâchait qu'un "Maghrébin binational" n'a pas "sa place dans les hauts lieux", M. Bardella avait condamné des "propos abjects" et promis la tenue d'une "commission des conflits" au sein de son parti.

Marine Le Pen avait pour sa part désavoué une figure du parti, le député sortant de la deuxième circonscription du Loir-et-Cher Roger Chudeau, lui aussi réélu, après ses propos sur l'ancienne ministre socialiste de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem, une "Franco-marocaine" dont la nomination fut une "erreur", estimait-il, en évoquant plus largement un risque de "double loyauté" des binationaux.

Faut-il désormais considérer M. Grenon, réélu dimanche soir, comme un député non-inscrit, et non membre du groupe RN, tel que M. Bardella semblait l'indiquer ?

Mais la triple candidate malheureuse à l'élection présidentielle n'avait pas précisé dans quelle catégorie elle rangeait le fautif, selon son distinguo entre des propos "inadmissibles", qui doivent entraîner "très certainement des sanctions", et des "maladresses", en référence par exemple à une candidate en Mayenne qui avait récusé tout racisme du parti en mettant en avant son "ophtalmo, un juif" et son "dentiste, un musulman". L'intéressée s'est finalement largement inclinée au second tour.

Ou de René Lioret, nouveau député de la cinquième circonscription de Côte-d'Or, qui contestait la réalité du réchauffement climatique, affirmait que le vaccin contre le Covid provoquait notamment cancers et "maladies auto-immunes mortelles" et estimait que "l'Afrique nous envahit" en faisant au passage un lien avec les punaises de lit?

Sébastien Humbert, nouvel élu dans la quatrième circonscription des Vosges qui faisait la promotion des théories fantaisistes d'Alexandra Henrion-Caude, figure de proue du mouvement antivax et complotiste, sera-t-il sanctionné ? Pas si sûr, puisque Jordan Bardella avait estimé que "Didier Raoult est à la médecine" ce que le RN est "à la politique" ?