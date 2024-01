Le temps mardi: baisse du thermomètre, pluie et neige

Plus à l'est, le ciel sera plus dégagé. Cependant, des brouillards localement givrants pourront être présents sur le val de Saône et le Nord-Est.

De PACA aux Alpes, le soleil dominera.

L'après-midi, le soleil s'imposera aussi des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est. En revanche, le ciel se couvrira par le Sud-Ouest et les nuages remonteront jusqu'à la Bretagne et les Alpes.