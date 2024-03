Le transporteur français CMA-CGM reprend le transit par la mer Rouge

Face aux attaques houthies, les États-Unis et l'Union européenne ont mis en place une mission de protection des navires marchands en mer Rouge.

Selon le FMI, le transport maritime de conteneurs par la mer Rouge a chuté de près de 30% sur un an. Avant le conflit, entre 12 et 15% du trafic mondial transitait par cet axe, selon l'UE. Une large partie du trafic maritime entre l'Asie du Sud et l'Europe évite désormais le canal de Suez et contourne l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui rallonge d'environ deux semaines le trajet.