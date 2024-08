Le voilier russe Shtandart interdit d'accoster en France

"Cet arrêté a été notifié ce jour au capitaine du navire, qui n'est donc pas autorisé à accéder au port de Granville, dans lequel il souhaitait s'amarrer à compter du 21 août prochain, ni à aucun autre port du département", explique un communiqué du préfet de la Manche et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Le voilier a changé de pavillon début juin et est désormais immatriculé aux îles Cook.

Propriété privée, le Shtandart sillonne les festivals maritimes européens et embarque croisiéristes et stagiaires depuis 1999. En 25 ans, le navire a ainsi embarqué 10.000 personnes et participé à 200 festivals maritimes en Europe.

Le voilier avait été autorisé à faire escale à La Rochelle pendant deux jours début août pour se ravitailler.

Il se trouvait mercredi après-midi près des côtes du sud du Finistère, selon le site de suivi des navires Marinetraffic.