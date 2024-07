Législatives: après les désistements, l'enjeu des reports de voix avant une coalition loin de faire consensus

Après la fin du feuilleton des désistements, le Nouveau Front populaire et la majorité sortante s'efforcent de convaincre leurs électeurs d'appliquer le "front républicain" dans les urnes dimanche pour empêcher une majorité absolue RN et envisager ensuite une coalition qui est encore loin de faire consensus.

A la clôture des candidatures mardi, la gauche avait retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel plus de 80 dans les circonscriptions où le RN a une chance sérieuse de l'emporter.