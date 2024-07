Législatives en France: des mesures de sécurité mises en place pour "protéger au maximum les commerces"

Alors que les résultats seront dévoilés à 20h précises en France, ceux-ci pourraient engendrer des scènes de violence dans les rues, tant dans un camp que dans l'autre. 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 5 000 rien qu'à Paris.

"Certains commerçants ont décidé de prendre les devants, ici aux abords de la place de la République, là où, ce soir, des militants plutôt de gauche devraient, a priori, se retrouver et où des débordements sont annoncés".

Pour se préparer au mieux à ces éventuels débordements, plusieurs enseignes se sont barricadées. Pour rappel, la semaine dernière, la vitrine d'un fast-food avait été brisée. "On veut donc protéger au maximum les commerces et on retrouve justement cette situation, ces grands panneaux à d'autres endroits de la capitale", précise notre journaliste.

Enfin, étant donné l'importance de la situation, une équipe importante de policiers a été mobilisée. Par exemple, à Paris, ce sont quelque 5 000 policiers qui seront déployés.

Le taux de participation au second tour des législatives atteignait 26,63 % dimanche à midi, du jamais-vu depuis 1981, preuve de la mobilisation des Français pour ce scrutin historique dont le Rassemblement national pourrait sortir vainqueur, avec une grande incertitude sur sa capacité à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée.