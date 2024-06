Les combats en Ukraine font écho à la lutte pour la liberté du D-Day, selon Biden

Dans son discours, Joe Biden a présenté les deux guerres comme une lutte permanente entre la liberté et la dictature. "L'Ukraine a été envahie par un tyran. Les Ukrainiens se battent avec un courage extraordinaire, subissent de lourdes pertes, mais n'abandonnent jamais", a déclaré le président américain, cité par les médias internationaux.

De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont réunis en Normandie jeudi pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Cette opération, qui s'est déroulée le 6 juin 1944 ("D-Day'), a marqué le début de la libération de l'Europe du joug nazi.

Il a souligné que les pays de l'Otan et les autres partenaires de la coalition pro-ukrainienne restaient derrière Kiev et "ne s'éloigneraient pas". "L'isolationnisme n'était pas la bonne réponse il y a 80 ans. Il ne l'est pas davantage aujourd'hui."

Joe Biden a également rendu hommage à tous les militaires qui, sans distinction de religion ou d'origine, se sont battus pour "l'Amérique et le monde". Ils savaient qu'ils risquaient de mourir, "mais ils l'ont tout de même fait". "Nous devons nous en souvenir, nous devons les honorer", a conclu le démocrate de 81 ans.