L'Etat abandonne un projet contesté de barrage sur le Rhône

"L'Etat a fait connaître le 29 août sa décision de ne pas poursuivre le projet de construction d'un nouvel aménagement hydroélectrique sur le Rhône, entre Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) et Loyettes (Ain)", écrit la CNR dans un communiqué.

La CNR ajoute "prendre acte de cette décision" qui ouvre, "conformément à son contrat de concession, une nouvelle phase de discussion avec l'État pour identifier des projets alternatifs en lien avec le fleuve".

Selon la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), "la raison principale" de cette décision "est que les études ont soulevé des risques techniques sur le projet EPR2 de Bugey, qui auraient pu conduire à une augmentation des coûts et un retard de calendrier pour ce projet, et des enjeux potentiels sur la sûreté de l’exploitation de la centrale nucléaire de production électrique existante".

"Par ailleurs, le bilan des garants sur la concertation préalable met en exergue des objections au projet de barrage, notamment liées aux aspects environnementaux", est-il ajouté dans une déclaration écrite adressée à l'AFP.