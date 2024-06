LFI retirera ses candidats en cas de 3e place et si le RN est en tête, assure Mélenchon

La France insoumise (LFI, extrême gauche) "retirera" ses candidatures dans les circonscriptions où elle est arrivée en troisième position et où le Rassemblement national (RN, extrême droite) est en tête en vue du deuxième tour des élections législatives françaises, a assuré dimanche le responsable du parti, Jean-Luc Mélenchon.

"Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter. (...) Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN", a exhorté le leader Insoumis, qui a qualifié ce scrutin de "lourde et indiscutable défaite" pour le président Emmanuel Macron.

Les Républicains (LR, droite), qui auraient obtenu près de 10% des voix au premier tour, selon les premières estimations, ont pour leur part appelé à voter pour leurs candidats qualifiés pour le second tour, refusant de donner de consigne de vote dans les autres cas.