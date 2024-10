Louis Boyard dépose une pétition pour généraliser le repas à un euro pour tous les étudiants

Le député LFI Louis Boyard dépose jeudi sur le site de l'Assemblée nationale une pétition pour généraliser le repas à un euro dans les restaurants universitaires alors que, selon une nouvelle étude sur la précarité étudiante, un étudiant sur deux dit avoir déjà sauté un repas.

"Dans son baromètre annuel, l'association Cop1 documente la précarité étudiante: près d'un étudiant sur trois vit avec moins de 50 euros par mois. La moitié des étudiants confient avoir déjà sauté un repas par manque d'argent. Ils sont plus de 20% à avoir recours à l'aide alimentaire et parmi eux, 65% régulièrement - parfois même plusieurs fois par semaine", écrit l'élu du Val-de-Marne dans sa pétition, à propos d'un baromètre de Cop1 et de l'Ifop publié jeudi.