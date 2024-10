Luxe: un bracelet de Marie-Antoinette à la conquête de l'Amérique

C'est un bracelet chargé d'Histoire porté par la plus connue des reines de France, Marie-Antoinette, et que le plus ancien joaillier de la planète, Mellerio, expose à New York pour s'implanter dans l'une des capitales mondiales du luxe, même si le marché international s’essouffle.

Pour la "petite histoire" racontée à l'AFP par Mme Mellerio, également directrice artistique, son lointain ancêtre Jean-Baptiste Mellerio, adolescent vers 1780, se présente un jour "aux grilles du Château de Versailles" pour proposer sa marchandise.

Repéré par Marie-Antoinette, qui a "le goût de l'Antiquité", Mellerio lui vend ou lui cède le fameux bracelet que la dernière reine de l'Ancien Régime de France gardera jusqu'à son exécution par guillotine le 16 octobre 1793 à Paris.

Récupéré par cette famille toujours aux commandes du plus vieux joaillier indépendant du monde, le bracelet est, plus de deux siècles après, la pièce "maîtresse" de l'entrée de Mellerio aux Etats-Unis et à New York, pôle international de la finance, des arts et du grand luxe.