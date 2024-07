Madrid donne son feu vert à la partie espagnole du projet d'hydrogénoduc H2Med

Ce feu vert, approuvé en Conseil des ministres, concerne "la construction, la mise en service, la surveillance et la maintenance de projets de canalisation et de stockage souterrain" d'hydrogène, précise le communiqué.

Sont concernés, notamment, une interconnexion entre l'Espagne et le Portugal, une interconnexion entre l'Espagne et la France (baptisée "BarMar", contraction de Barcelone-Marseille) et des espaces de stockage souterrains pour l'hydrogène.

Le projet H2Med, fermement défendu par Madrid et Berlin, doit permettre d'acheminer de l'hydrogène dit "vert" - car fabriqué à partir d'électricité renouvelable - vers les pays du nord de l'Europe, en passant par la France.

Il a remplacé le "MidCat", lancé en 2003 pour relier les réseaux gaziers français et espagnol via les Pyrénées mais abandonné quelques années plus tard en raison de son manque d'intérêt économique et de l'opposition d'associations écologistes.