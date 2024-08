Marseille: le fils de l'imam d'une mosquée victime d'une tentative d'homicide

Dans un communiqué mercredi, le parquet de Marseille avait confirmé l'agression d'un jeune homme de 19 ans, défenestré du troisième étage d'un appartement à Marseille, par un commando de cinq hommes cagoulés et armés de bâtons et d'armes blanches.

De même, cette source a confirmé à l'AFP la découverte suite à cette agression d'une petite quantité de cannabis et d'une somme d'environ 1.000 euros en liquide dans un box proche du domicile de l'imam, box lui appartenant. C'est l'imam lui-même qui a fait cette découverte et qui en a informé les enquêteurs, a insisté cette source.

Jeudi, de source proche du dossier, confirmant les informations initiales de BFMTV et d'Europe 1, l'AFP a eu confirmation que la victime de cette agression était le fils de l'imam Ismail, Smaïn Bendjilali pour l'état civil.

C'est après avoir appris l'agression de son fils que l'imam a fait cette découverte mardi, soupçonnant son fils d'avoir laissé quelque chose de suspicieux chez lui pendant qu'il était en vacances en famille.

"Depuis 2017 et jusqu'en août 2024, l'ensemble des propos tenus dans cette mosquée, et notamment par l'imam Bendjilali, me conduit à considérer que le maintien en activité présente des risques", avait expliqué à l'AFP le préfet de police Pierre-Edouard Colliex, le 20 août, en lançant la procédure de fermeture de la mosquée des Bleuets.

L'imam Ismail est notamment accusé par les services du ministère de l'Intérieur de tenir "un discours incitant à la discrimination et à la haine contre les femmes, notamment par des prêches légitimant le viol conjugal ou la polygamie".