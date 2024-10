Mise en garde d'Attal à Barnier et crise dans la coalition à la veille du budget

Si le président du groupe Ensemble pour la République (EPR) a évoqué "un accord plein et entier sur la direction" tracée par Michel Barnier, l'ancien Premier ministre a aussi exprimé sa "crainte" que "le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts", lors d'une conférence de presse.

Des craintes en forme de critique: Gabriel Attal a redouté mercredi "trop d'impôts" et "pas assez de réformes" à la veille de la présentation du projet de budget du gouvernement Barnier, une anicroche de plus dans la coalition gouvernementale alors que les macronistes et la droite se sont encore fracturés à l'Assemblée.

La mésentente entre Renaissance et le parti Les Républicains (LR) s'est en outre une nouvelle fois manifestée de manière spectaculaire, jeudi, lors d'une l'élection à la présidence de la commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, finalement ravie par la députée LFI Aurélie Trouvé, l'accord entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez pour la répartition des postes-clés au Parlement ayant été rompu.

M. Attal s'est défendu de toute volonté de "polémiquer" avec un gouvernement qui compte de nombreux ministres issus des rangs macronistes. Mais les relations sont fraîches entre son groupe et Michel Barnier, comme en a une nouvelle fois témoigné la réunion de groupe agitée mardi en présence du nouveau Premier ministre.

Gabriel Attal a pour sa part dénoncé en privé un projet "funeste" de la droite, une séquence qui vient selon lui "fragiliser la confiance", tout en appelant à ne pas tomber "dans un piège" et à se concentrer sur "l'intérêt du pays".

A propos du budget, l'ancien locataire de Matignon a considéré que "la hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévu sur l'électricité, le gel des retraites pour six mois et d'autres mesures fiscales [lui] semblaient charger trop la barque pour les Français", suggérant plutôt la reprise de sa réforme de l'assurance-chômage, sur laquelle M. Barnier a préféré redonner la main aux partenaires sociaux.

Le projet de loi de finances (PLF) 2025, qui doit être présenté jeudi en Conseil des ministres, prévoit 40 milliards d'euros d'économies sur les dépenses et 20 milliards de recettes supplémentaires via des hausses d'impôts et des augmentations de cotisations sociales, essentiellement pour les entreprises.