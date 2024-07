Mort du petit Émile, en France: un homme poursuivi pour abus sexuels impliqué dans l'affaire?

Le 30 mars dernier, les ossements du petit Emile étaient retrouvés dans le Haut Vernet. Cet enfant de 2 ans avait disparu depuis plusieurs mois et avait inquiété tout un pays.

Il y a un peu plus d'un an, le petit Emile, 2 ans, disparaissait dans le Haut-Vernet, en France. Plusieurs mois plus tard, le 30 mars, une randonneuse découvrait les restes de l'enfant dans un chemin à 2 kilomètres de l'endroit de sa disparition.

Dans un podcast consacré à cette affaire, nos confrères de BFMTV, relayés par Sudinfo, ont recueilli le témoignage d'un gendarme. Celui-ci évoque la possible implication d’un homme décédé, résident à proximité du Vernet, qui était poursuivi pour abus sexuels. "L’homme était poursuivi pour abus sexuels sur mineure et était sous contrôle judiciaire", explique Florent Crouhy, procureur de la République de la ville de Gap.