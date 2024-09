"On ne change rien au programme": Dominique Pelicot sera interrogé ce mercredi, comme prévu

On ne change rien au programme, on interrogera M. Pelicot dans les intervalles

"On ne change rien au programme, on interrogera M. Pelicot dans les intervalles", a seulement affirmé le juge. Sur le calendrier prévisionnel, datant d'une semaine, quatre experts ou enquêteurs de personnalité et six témoins devaient venir à la barre, pour les quatre premiers des 50 coaccusés de Dominique Pelicot.

M. Arata avait également laissé la porte ouverte à une nouvelle prise de parole de Gisèle Pelicot, l'ex-épouse, qui avait déjà livré un bouleversant témoignage jeudi. Ce programme prévisionnel courant en théorie jusqu'au 20 décembre a déjà connu plusieurs modifications, après seulement sept jours d'audience, de nombreux témoins ou experts prévus n'ayant pas eu le temps de s'exprimer.

Lundi matin, Dominique Pelicot, 71 ans, était apparu très diminué en pénétrant dans son box, aidé de sa canne mais en s'appuyant aussi contre la vitre. Son avocate avait indiqué qu'il souffrait de douleurs intestinales.