Ouganda: le fils de Museveni renonce à la présidentielle et soutiendra son père

PETER BUSOMOKE

Après s'être déclaré candidat à la présidentielle de 2026, le fils du président ougandais Yoweri Museveni a annoncé samedi renoncer et soutenir la candidature, pas encore officielle, de son père qui tient le pays d'une main de fer depuis 1986.

La tendance largement attendue dans ce pays pauvre et enclavé d'Afrique de l'Est se dessine: Yoweri Museveni, l'un des plus anciens présidents au pouvoir en Afrique et aujourd'hui âgé de 80 ans, devrait briguer un septième mandat en janvier 2026.