Ouverture du procès d'un Français accusé de viols et agressions sexuelles sur mineurs en Malaisie

Le procès d'un ex-professeur de français expatrié à Singapour, accusé d'agressions sexuelles ou de viols commis sur des mineurs en Malaisie, s'est ouvert vendredi devant la cour criminelle départementale (CCD) de Paris.

Cheveux bruns coiffés en arrière, fines lunettes sur un visage empâté, et pull marron, Jean-Christophe Quenot, 56 ans, doit répondre de six viols et 19 agressions sexuelles sur des garçons malaisiens âgés de 10 à 17 ans entre janvier 2014 et octobre 2017.