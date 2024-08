Paralympiques: débuts dorés pour Léauté, 9 médailles pour les Bleus

Léauté était attendu, et il a répondu présent. En dominant le Belge Ewoud Vromant en finale de la poursuite, il a empoché sa cinquième médaille paralympique, la deuxième en or, dans la catégorie C2, qui regroupe des coureurs souffrant d'hémiplégie ou roulant avec une seule jambe.

Le para-cycliste Alexandre Léauté s'est offert une première médaille d'or en poursuite C2, le deuxième titre de la délégation française qui totalise désormais neuf médailles, alors que les premiers frissons ont commencé à traverser le Stade de France et sa piste violette.

Devant le public du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, acquis à sa cause, le pistard de 23 ans avait bien lancé sa journée en établissant le record du monde en qualifications, avant de faire un peu moins bien en finale. Bien calé sur sa machine, il a toutefois réalisé une performance suffisante pour aller chercher la deuxième médaille de la délégation tricolore de para-cyclisme, après l'argent de Marie Patouillet la veille.

Face au Belge, amputé d'une jambe, le Breton, qui a perdu 95% de sa puissance musculaire du côté droit après un accident vasculaire cérébral à la naissance, a livré une course solide, pour terminer avec plus de deux secondes d'avance sur son rival.

"J'ai enfin ma médaille. Je pense que ça va me débloquer pour les Jeux pour les autres compétitions", a-t-il déclaré après la course, se projetant déjà vers samedi et le kilomètre, sur cette même piste.