Paris célèbre le 80e anniversaire de sa libération

Des hommages, un défilé, une messe... Paris célèbre dimanche le 80e anniversaire de sa libération de l'occupant nazi, avec une cérémonie officielle en présence du président Emmanuel Macron et de la maire Anne Hidalgo en fin d'après-midi.

Le 25 août 1944, l'essentiel de la deuxième division blindée (2e DB) commandée par le général Leclerc entrait dans la capitale, après plus de 1.500 jours d'occupation et une folle semaine de grèves, barricades et combats de rue menés par la Résistance.